آخر تطورات الحالة الماطرة القوية المؤثرة على جنوب غرب المملكة ومكة المكرمة وتوقعات حالة الطقس اليوم الأربعاء

تأثرت المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة العربية السعودية منذ قرابة الأسبوع، بنشاط يومي وقوي للسحب الركامية نتج عنه هطول أمطار متفاوتة الغزارة، وتأثرت أيضًا مكة المكرمة بما فيها العاصمة المقدسة بتأثيرات مباشرة لهذه الحالة الماطرة يوم الثلاثاء، وشهدت عواصف رعدية وهطولًا للأمطار بحمد الله.
ويُتوقع -بمشيئة الله- أن تتراجع الحالة الجوية الماطرة المؤثرة على جنوب غرب المملكة بشكل ملحوظ يوم الأربعاء 23/ 8/ 2023؛ بحيث تتناقص رقعة التكونات الركامية مقارنة بما كان عليه الحال الأيام الماضية، وبالرغم من ذلك تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متفرقة في أغلبها على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير، وقد تطال أيضًا الباحة ومرتفعات شرق مكة المكرمة.
على صعيد باقي المناطق، يكون الطقس مستقرًّا وحارًّا بوجه عام؛ بل ويصل لأن يكون شديد الحرارة في المنطقة الشرقية وشرق المنطقة الوسطى، مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام.