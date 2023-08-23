آخر تطورات الحالة الماطرة القوية المؤثرة على جنوب غرب المملكة ومكة المكرمة وتوقعات حالة الطقس اليوم الأربعاء

على صعيد باقي المناطق، يكون الطقس مستقرًّا وحارًّا بوجه عام؛ بل ويصل لأن يكون شديد الحرارة في المنطقة الشرقية وشرق المنطقة الوسطى، مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام.