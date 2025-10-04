اليوم العالمي للمعلم.. الحمادي: تفاؤل كبير بالمعلم السعودي ودوره المحوري في رؤية 2030

وأشار “الحمادي” إلى أن احتفاء العالم بالمعلم ليس أمرًا مستغربًا، نظرًا لدوره الريادي في بناء الإنسان والمجتمع، لافتًا إلى أن الاحتفال بهذا اليوم العالمي بدأ عام 1994م اعترافًا بجهود المعلمين في تنمية المجتمعات. وختم مؤكدًا أن الإسلام سبق العالم في تكريم العلم وأهله قبل أكثر من 1400 عام، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: “من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهّل الله له به طريقًا إلى الجنة”، وبقوله ﷺ: “إن الله وملائكته وأهل السموات والأرضين، حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت، ليصلّون على معلم الناس الخير.”