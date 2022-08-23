سفير دولة أوغندا لدى المملكة يزور شركة سكن المحدودة

بدأ برنامج الزيارة بالترحيب بسعادة السفير والوفد المرافق له ، ثم جولة تعريفية على مرافق الشركة حيث اطلع الجميع على برامج الإيواء التي تقدمها شركة سكن ، واستمعوا لشرح مفصل عن خط سير العاملة منذ دخولها لمقرات الإيواء وحتى خروجها من الشركة وإنهاء إجراءات سفرها لبلدها ، تلا ذلك عقد اجتماع ضم سعادة السفير و مدير مكتب العمل بالرياض والرئيس التنفيذي لشركة سكن حيث بحث الجميع العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال شملت تطوير آلية العمل وأوجه التعاون المشترك بين السفارة وشركة سكن المحدودة والأدوار الإشرافية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بمكتب العمل ، بما يحقق المستهدفات في تقديم خدمات إيواء مميزة وفق أفضل المعايير، وبما يضمن سلاسة الإجراءات النظامية والحقوقية لكافة أطراف العملية التعاقدية .