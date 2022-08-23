سفير دولة أوغندا لدى المملكة يزور شركة سكن المحدودة

زار سعادة سفير دولة أوغندا لدى المملكة السيد ايزاك بير شركة سكن المحدودة يرافقه وفد من السفارة وبحضور مدير مكتب العمل بالرياض سعود الشلوي حيث كان في استقبالهم الرئيس التنفيذي لشركة سكن خالد القرني وفريق العمل بالشركة .
بدأ برنامج الزيارة بالترحيب بسعادة السفير والوفد المرافق له ، ثم جولة تعريفية على مرافق الشركة حيث اطلع الجميع على برامج الإيواء التي تقدمها شركة سكن ، واستمعوا لشرح مفصل عن خط سير العاملة منذ دخولها لمقرات الإيواء وحتى خروجها من الشركة وإنهاء إجراءات سفرها لبلدها ، تلا ذلك عقد اجتماع ضم سعادة السفير و مدير مكتب العمل بالرياض والرئيس التنفيذي لشركة سكن حيث بحث الجميع العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال شملت تطوير آلية العمل وأوجه التعاون المشترك بين السفارة وشركة سكن المحدودة والأدوار الإشرافية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بمكتب العمل ، بما يحقق المستهدفات في تقديم خدمات إيواء مميزة وفق أفضل المعايير، وبما يضمن سلاسة الإجراءات النظامية والحقوقية لكافة أطراف العملية التعاقدية .
وفي ختام الزيارة أبدى سعادة سفير دولة أوغندا شكره وتقديره لشركة سكن على جهودها المميزة في مجال خدمات إيواء العمالة المنزلية في المملكة بشكل عام ، وما تحظى به عاملات الجالية الأوغندية على وجه الخصوص من حرص وعناية أنعكس بالإيجاب على كافة الخدمات المقدمة لهن .
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة سكن خالد القرني بأن هذه الزيارة في غاية الأهمية وتأتي وفق مستهدفات الشركة وسعيها الحثيث لمد جسور التعاون والتواصل مع كافة السفارات والقنصليات بالمملكة ومنها سفارة دولة أوغندا ، لإنجاح كافة الجهود المبذولة والعمل المشترك بين الشركة والسفارات ، بما يسهم في تقديم خدمات مميزة وعالية الجودة للعاملات المنزليات وتنسيق كافة الإجراءات بما يحقق أفضل معايير الأداء ، لتسريع إنجاز كل الإجراءات ذات العلاقة بأطراف العملية التعاقدية وفق نظام ولوائح العمالة المنزلية الذي أقرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .