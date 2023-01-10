بعد لقب "الأكثر تأثيرًا".. رؤى ولي العهد لتطوير السعودية تُعزِّز افتخار المواطن بقيادته

حصول ولي العهد على لقب القائد العربي الأكثر تأثيرًا هو امتداد للتأثير الذي اعترفت به كبريات وسائل الإعلام الغربية والمنظمات الدولية منذ عام 2017 حتى الآن؛ إذ تبوَّأ الأمير محمد بن سلمان موقع الريادة في غالبية الاستفتاءات، سواء العربية منها أو الأجنبية، التي حملت أسماء رؤساء دول غربية كبرى، في إشارة إلى حرص سموه على أن اتباع سياسات واستراتيجيات عمل جديدة، والتفكير من خارج الصندوق؛ لتحقيق إنجازات نوعية، ينتهيان بإعادة صياغة السعودية الثالثة على أسس ومرتكزات صلبة وقوية، وهو ما تحقق على أرض الواقع بشهادة الجميع.