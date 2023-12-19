"رئيس ديوان المظالم": إطلاق "بوابة الجهات الحكومية" لإدارة الخدمات الرقمية وتسهيل الإجراءات

وأضاف اليوسف، خلال كلمته بملتقى الحكومة الرقمية، أن ديوان المظالم باعتباره قضاءً إدارياً مرتبطٌ بالجهات الحكومية، لافتا إلى أن هذه البوابة تجعل الجهات الحكومية مديراً لهذا الحساب لتفعيل جميع خدماته الرقمية سواء التمثيل أو التفويض أو الاطلاع على الأحكام والاعتراض عليها رقميا دون أي تدخل لتسهيل عملياته.