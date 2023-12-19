"رئيس ديوان المظالم": إطلاق "بوابة الجهات الحكومية" لإدارة الخدمات الرقمية وتسهيل الإجراءات

أكّد رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف، أنه سيتم إطلاق "بوابة الجهات الحكومية" لإدارة الخدمات الرقمية.
وأضاف اليوسف، خلال كلمته بملتقى الحكومة الرقمية، أن ديوان المظالم باعتباره قضاءً إدارياً مرتبطٌ بالجهات الحكومية، لافتا إلى أن هذه البوابة تجعل الجهات الحكومية مديراً لهذا الحساب لتفعيل جميع خدماته الرقمية سواء التمثيل أو التفويض أو الاطلاع على الأحكام والاعتراض عليها رقميا دون أي تدخل لتسهيل عملياته.
وتابع، داخل البوابة يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في قراءة المدد وإشعار مقدّمي الدعوة بنهاية الدعوة أو عدم القبول مع الاحتفاظ بحقه في رفع الدعوى.
وأكمل اليوسف، أن مستهدفات ديوان المظالم من استخدام الذكاء الاصطناعي هو المساعدة على اتخاذ القرار في حال تباطؤ الأحكام أو تأخرها، بجانب معرفة المستفيد الخارجي لمصير القضية بشكل عام.
وقال، قطعنا شوطاً كبيراً في أهداف التحول الرقمي للبيانات والتأسيس عليها في بناء المعلومات عبر الذكاء الاصطناعي.
وتنظم هيئة الحكومة الرقمية اليوم وغداً، النسخة الثانية من "ملتقى الحكومة الرقمية" تحت شعار "مستقبلنا الآن"، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، وبحضور عدد من الوزراء، ونخبة من الخبراء والمختصين وصنّاع القرار في مجال الحكومة الرقمية على الصعيدين المحلي والدولي.
ويهدف الملتقى إلى إبراز إنجازات الجهات الحكومية، واستعراض قصص نجاحها، وتمكين أقطاب المجتمع الرقمي من اللقاء والتواصل، وتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، إضافةً إلى مناقشة التحديات والتوجهات المستقبلية للحكومة الرقمية، وبحث أفضل الممارسات التقنية الحديثة، والاطلاع على الفرص الاستثمارية في المملكة.
وكان قد أوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، أن ملتقى الحكومة الرقمية في نسخته الثانية يأتي امتداداً للنجاح الكبير الذي تحقق في نسخته الأولى 2022؛ لاستكمال الجهود والاحتفاء بنجاحات الجهات الحكومية المتسارعة والمتقدمة، وإبراز إنجازاتها، وتحفيز تبني أفضل المعايير العالمية للحكومة الرقمية، وتقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة وفعالية تحقق رضا المستفيدين وتُحسّن جودة الحياة.