خبراء من منظمة "الفاو" يزورون فرع وزارة البيئة بمنطقة مكة

زار، اليوم الأربعاء، خبراءُ منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "FAO": الخبير الوطني الدكتور فهد الجمحان، والدكتور ماريموتو سواميناثان، والدكتور جون جبسون؛ قطاعَ الثروة الحيوانية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة مكة المكرمة.
تأتي الزيارة التي تستمرّ يومين بهدف إجراء تقييم نظام الإنتاج الحيواني الحالي، مع التركيز على التحسين الوراثي للسلالات المحلّية للماشية بين مربّي الضأن والماعز في المملكة.
وأيضًا ضمن برنامج التعاون الفني بين وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومنظّمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة؛ لتنفيذ وتفعيل برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة الهادف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة؛ حيث تستقبل بوابة ريف الإلكترونية، طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج.
يذكر أن الخطةَ الوطنية لتطوير قطاع الماشية الصادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، تأتي ضمن برنامج التربية الريفية الزراعية المستدامة، وتسعى إلى تحسين الإنتاج والإنتاجية؛ لتحقيق الربح لمربي الأغنام.
ومن أهداف البرنامج: التثقيف والتواصل لتبادل ونشر المعلومات، وتحسين ممارسات إدارة القطيع، وتحسين ممارسات التغذية، وتحسين الممارسات الصحية، والتحسين الوراثي.