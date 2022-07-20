خلال 12 دقيقة فقط.. فريق طبي بمستشفى الملك فهد بالباحة ينقذ حياة هندي مصاب بجلطة قلبية حادة

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، فقد نجح استشاري القلب وقسطرة الشرايين الدكتور محمد بن يحيى الأسمري وهو الطبيب الزائر بمستشفى الملك فهد بالباحة، والذي يعمل أستاذاً جامعياً بجامعة نجران من إنقاذ حياة مهندس من الجنسية الهندية في العقد الرابع من عمره في حالة حرجة بعد إصابته بجلطة قلبية حادة نتيجة انسداد الشريان الأمامي للقلب؛ فتم التدخل الطبي السريع وإجراء القسطرة التداخلية والتي أُنجزت خلال 12 دقيقة فقط، وذلك لأهمية الدقائق الأولى في حياة المريض، و التي تكللت العملية بالنجاح.