مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان ينظم لقاءً توعوياً عن مكافحة العدوى بالتعاون مع هيئة الصحة العامة "وقاية"

نظم مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، بالتعاون مع هيئة الصحة العامة " وقاية" لقاءً توعوياً عن مكافحة العدوى، تحت شعار "تعلم لتحمي..المعرفة أقوى وسائل الدفاع". ويأتي ذلك في إطار جهود المجموعة لرفع معايير السلامة الوقائية داخل المنشآت الصحية وتعزيز جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية ، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وقد شهد اللقاء حضور عدد كبير من المتخصصين في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، بالإضافة إلى منسوبي هيئة الصحة العامة "وقاية، يتقدمهم أ. حسين الرشيدي مدير إدارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية بفرع القطاع الأوسط بالهيئة، وأ. عون الكثيري رئيس قسم الترصد والتفتيشات الوبائية المرتبطة بالرعاية الصحية، بإدارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية بفرع القطاع الأوسط بالهيئة.
وأتاح اللقاء فرص التباحث العلمي وتبادل الأفكار والرؤى، حول أفضل السبل لرفع معايير السلامة وجودة الرعاية الصحية، وتعزيز كفاءة الممارسات الوقائية داخل المنشآت الصحية، تماشياً مع توجهات وزارة الصحة، نحو بناء منظومة فعالة تضمن بيئة آمنة للمرضى والممارسين الصحيين.
كما تضمن برنامج اللقاء عدداً من الأنشطة التي شملت، محاضرة للدكتورة نوره حمدان عن رصد البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، وأهمية الاستخدام الرشيد للأدوية، وأحدث الأساليب الوقائية والتقنيات الحديثة للحد من انتشار العدوى. بالإضافة إلى مناقشة عدة محاور أخرى مثل استراتيجيات وزارة الصحة للحد من العدوى المرتبطة بالقسطرة الدموية والبولية، والتهابات ما بعد العمليات الجراحية، وتطبيق أفضل ممارسات الوقاية من الالتهابات الناتجة عن أجهزة التنفس الصناعي في أقسام العناية المركزة، والممارسات الطبية المعتمدة للحد من انتشار العدوى بغرف العمليات.
واختتم اللقاء بمسابقة تفاعلية، تضمنت أسئلة متخصصة حول الممارسات الوقائية وأساليب الحد من انتقال العدوى، تلتها جلسة نقاش مفتوح لتبادل الخبرات والإجابة على استفسارات الحضور. بعد ذلك تم تكريم المشاركين من فريق وقاية، تقديراً لجهودهم في دعم وتطبيق سياسات مكافحة العدوى، وتعزيز ثقافة الوقاية داخل المنشآت الصحية.