مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان ينظم لقاءً توعوياً عن مكافحة العدوى بالتعاون مع هيئة الصحة العامة "وقاية"

كما تضمن برنامج اللقاء عدداً من الأنشطة التي شملت، محاضرة للدكتورة نوره حمدان عن رصد البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، وأهمية الاستخدام الرشيد للأدوية، وأحدث الأساليب الوقائية والتقنيات الحديثة للحد من انتشار العدوى. بالإضافة إلى مناقشة عدة محاور أخرى مثل استراتيجيات وزارة الصحة للحد من العدوى المرتبطة بالقسطرة الدموية والبولية، والتهابات ما بعد العمليات الجراحية، وتطبيق أفضل ممارسات الوقاية من الالتهابات الناتجة عن أجهزة التنفس الصناعي في أقسام العناية المركزة، والممارسات الطبية المعتمدة للحد من انتشار العدوى بغرف العمليات.