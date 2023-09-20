تكليف "العتيبي" متحدثًا رسميًّا لـ"هيئة الطرق"

يُذكَر أن الهيئة العامة للطرق تمّ اعتمادها في العام الماضي من قبل مجلس الوزراء، وتهدف لتنظيم قطاع الطرق، والإشراف عليه من خلال وضع السياسات والمعايير والاشتراطات اللازمة التي تضمن الارتقاء بتجربة مستخدمي الطرق.