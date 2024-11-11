"أردوغان": "إسرائيل" تريد تدمير الوجود الفلسطيني ويجب علينا أن نمنعها

وأردف الرئيس التركي: يجب علينا فرض حظر للأسلحة على "إسرائيل"، وإنهاء التجارة معها وعزلها دوليًا ما لم تُنهِ عداونها في المنطقة، وينبغي لنا تشجيع الدول على الاعتراف بفلسطين، ويجب علينا إيجاد حلول عاجلة لإيصال المساعدات إلى فلسطين.