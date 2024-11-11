"أردوغان": "إسرائيل" تريد تدمير الوجود الفلسطيني ويجب علينا أن نمنعها

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومة بنيامين نتنياهو تعمل دومًا على تصعيد التوترات في المنطقة.
جاء ذلك كلمة الرئيس التركي في القمة العربية والإسلامية غير العادية في الرياض.
وأضاف "أردوغان": "إسرائيل" لا تريد تنفيذ حل الدولتين وتريد تدمير الوجود الفلسطيني ويجب علينا أن نمنعها.
وأردف الرئيس التركي: يجب علينا فرض حظر للأسلحة على "إسرائيل"، وإنهاء التجارة معها وعزلها دوليًا ما لم تُنهِ عداونها في المنطقة، وينبغي لنا تشجيع الدول على الاعتراف بفلسطين، ويجب علينا إيجاد حلول عاجلة لإيصال المساعدات إلى فلسطين.
وأشار إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد أكثر من 50 ألف فلسطيني.