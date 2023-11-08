متحدث الدفاع المدني: 10 آلاف ريال مخالفة مرورية لمن يتعمد قطع الأودية أثناء جريانها

وقال متحدث الدفاع المدني العقيد محمد الحمادي في مداخلته على قناة الإخبارية: دائمًا نعول على التوعية وهي وسيلة لتغيير السلوك الخاطئ وفي حال وجود سلوك خاطئ ومتعمد وعدم التقيد بالإرشادات بالتأكيد أن هناك عقوبات قانونية في حال قطع الأودية والسيول أثناء جريانها تصدر بحقه مخالفة مرورية تصل إلى عشرة آلاف ريال.