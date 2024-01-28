نائب أمير مكة يرأس اجتماع "محلي القنفذة" ويستعرض المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخر منها

وبلغ عدد المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها 98 مشروعاً، منها أربعة مشاريع تعليمية وخمسة مشاريع صحية تضمنت (استكمال أَعمال تطوير وترميم قسم الطَّوارئ بمستشفى جنوب القنفذة العام، وإِحلال وتورِيد وتركِيب أرضِيات الفينيل لمستشفى المظيليف وثريبان وثلاثة مشاريع لشركة المياه الوطنية (تمثلت في إنشاء محطة معالجة، وخزان عالي سعة 3000 م3، وشبكة الصرف الصحي ومحطات الرفع)، إضافة إلى 52 مشروعاً للكهرباء و34 مشروعاً بلدياً.