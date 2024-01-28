نائب أمير مكة يرأس اجتماع "محلي القنفذة" ويستعرض المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخر منها

دشن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز مساء اليوم مشروع تطوير الواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي لمحافظة القنفذة وذلك فور وصوله للمحافظة في إطار جولته التفقدية لمحافظات منطقة مكة المكرمة والذي يقع على مساحة تقدر بـ14 ألف متر مربع، ويضم جلسات ومسطحات خضراء وممشى رياضياً ومنطقة ألعاب للأطفال.
عقب ذلك رأس نائب أمير منطقة مكة اجتماع المجلس المحلي في القنفذة، بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية في المنطقة وأعضاء المجلس، وتم خلاله استعراض المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخر منها، حيث تمت مناقشة سُبل تسريع العمل فيها.
وبلغ عدد المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها 98 مشروعاً، منها أربعة مشاريع تعليمية وخمسة مشاريع صحية تضمنت (استكمال أَعمال تطوير وترميم قسم الطَّوارئ بمستشفى جنوب القنفذة العام، وإِحلال وتورِيد وتركِيب أرضِيات الفينيل لمستشفى المظيليف وثريبان وثلاثة مشاريع لشركة المياه الوطنية (تمثلت في إنشاء محطة معالجة، وخزان عالي سعة 3000 م3، وشبكة الصرف الصحي ومحطات الرفع)، إضافة إلى 52 مشروعاً للكهرباء و34 مشروعاً بلدياً.
واستقبل الأمير سعود بن مشعل أهالي محافظة القنفذة واستمع لمقترحاتهم.