"هايبرباي" تعلن عن توقيع اتفاقية مع "أوراكل" لتوفير حلول الضيافة المبتكرة في منطقة الشرق الأوسط

حول "هايبرباي":

تعتبر "هايبرباي" التي أسسها مهند عبويني ومقرها الرياض، بوابة الدفع الإلكتروني الأسرع نموًّا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتقدم خدماتها إلى أكثر من 2000 تاجر في سبع دول، وتتمتع بمركز ريادي في المملكة العربية السعودية، أحد أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتقدم هايبرباي للتجار مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، بالإضافة إلى معالجة الدفع؛ بما في ذلك إدارة المخاطر والاحتيال ونظام المراقبة والأقساط وأنظمة الفواتير وغيرها. وتسعى الشركة اليوم إلى التوسع في أسواق جديدة، وتزويد العملاء بإمكانية الوصول إلى طرق دفع جديدة، والعمل على تطوير منتجات وخدمات جديدة، والاستثمار في منصتها التكنولوجية، ومواصلة تنمية مهارات موظفيها لتنفيذ استراتيجيتها.

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