"هايبرباي" تعلن عن توقيع اتفاقية مع "أوراكل" لتوفير حلول الضيافة المبتكرة في منطقة الشرق الأوسط

أعلنت "هايبرباي"، بوابة الدفع الإلكتروني الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تعاونها مع "أوراكل" لتقديم حلول No Show التي تتيح للفنادق التي تعتمد نظام أوبرا كلاود PMS، الاستفادة من هذه التقنية الحديثة لإجراء الحجوزات.
المعروف أن قطاع الفنادق بات يواجه زيادةً حادة في الإقبال على الحجوزات، بعد جائحة كوفيد 19؛ لكن معظم هذه الحجوزات قد تواجه صعوبات تمنع إتمامها بنجاح، وخصوصًا أن معظم الحجوزات عبر No Show يمكنها أن تؤثر على صافي أرباح الفندق، وتؤدي إلى خفض أرباحه.
واليوم أعلنت هايبرباي، مزود خدمات الدفع الأسرع نموًّا في المنطقة، والعضو في Oracle PartnerNetwork (OPN)، عن إطلاقها حلول الضيافة المبتكرة، المتاحة لعملاء "أوراكل كلاود للضيافة" عبر Oracle Hospitality Integration Platform (OHIP) ولعملاء Opera 5 عبر خدمات أوبرا ويب، وهي متاحة حاليًا فيOracle Cloud Marketplace، المستودع المركزي لتطبيقات المؤسسات التي تقدّمها "أوراكل" و"شركاء أوراكل".
جرى تصميم "هايبرباي" لحلول الضيافة خصيصًا للمساعدة في التواصل بين الفنادق ونزلائها بحرفية ودقة، وحل مشكلة "عدم الحضور" التي تعتبر عملية مبرمجة بالكامل، تسمح للفنادق بالفوترة للعملاء عن إقامة الليلة الأولى، قبل وصولهم إليه.
وبمجرد تسوية الدفع، تعمل حلول "هايبرباي" للضيافة مع حلول Oracle Cloud OPERA وOPERA 5 لتعكس حالة الحجز، وترسل للعميل تأكيدًا بالحجز، مع فاتورة رقمية.
حول "هايبرباي":
تعتبر "هايبرباي" التي أسسها مهند عبويني ومقرها الرياض، بوابة الدفع الإلكتروني الأسرع نموًّا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتقدم خدماتها إلى أكثر من 2000 تاجر في سبع دول، وتتمتع بمركز ريادي في المملكة العربية السعودية، أحد أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتقدم هايبرباي للتجار مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، بالإضافة إلى معالجة الدفع؛ بما في ذلك إدارة المخاطر والاحتيال ونظام المراقبة والأقساط وأنظمة الفواتير وغيرها. وتسعى الشركة اليوم إلى التوسع في أسواق جديدة، وتزويد العملاء بإمكانية الوصول إلى طرق دفع جديدة، والعمل على تطوير منتجات وخدمات جديدة، والاستثمار في منصتها التكنولوجية، ومواصلة تنمية مهارات موظفيها لتنفيذ استراتيجيتها.