مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخرج ينقذ ستينيًّا عانى من مضاعفات "غرغرينا" نادرة

وكان المراجع قد وصل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، بحالة صحية دقيقة حيث كان يعاني من آلام حادة وارتفاع في درجة الحرارة، وانخفاض شديد في ضغط الدم نتيجة تسمم الدم، و فشل كلوي حاد و ارتفاع انزيمات الكبد وتغيرات في لون منطقة كيس الخصية، مع وجود بعض الإفرازات، وفتحات في الجلد عند الأعضاء التناسلية، أدت إلى دخول البكتيريا، والتسبب في حدوث تهتك في العضلات، وتكوّن غازات في منطقة كيس الصفن، أكدت إصابته بغرغرينا من النوع النادر والخطير، وقد تصل فيها نسبة الوفاة إلى "40%"، وترتفع النسبة مع الحالات المصابة بأمراض مزمنة.