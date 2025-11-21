مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخرج ينقذ ستينيًّا عانى من مضاعفات "غرغرينا" نادرة

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخرج، في إنقاذ حياة مريض يبلغ من "63" عاماً، عانى من انتشار غرغرينا من نوع نادر جدّاً، يُعرف باسم Fournier Gangrene في منطقة كيس الصفن، وسبب حزمة أعراض ومضاعفات حادة، استدعت إسعافه إلى قسم الطوارئ، وأجرى له فريق طبي قاده د. عبدالله الربابعة استشاري جراحة المسالك البولية و د. سرى الجصاني استشارية الطوارئ، عملية معقدة وناجحة.
وكان المراجع قد وصل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، بحالة صحية دقيقة حيث كان يعاني من آلام حادة وارتفاع في درجة الحرارة، وانخفاض شديد في ضغط الدم نتيجة تسمم الدم، و فشل كلوي حاد و ارتفاع انزيمات الكبد وتغيرات في لون منطقة كيس الخصية، مع وجود بعض الإفرازات، وفتحات في الجلد عند الأعضاء التناسلية، أدت إلى دخول البكتيريا، والتسبب في حدوث تهتك في العضلات، وتكوّن غازات في منطقة كيس الصفن، أكدت إصابته بغرغرينا من النوع النادر والخطير، وقد تصل فيها نسبة الوفاة إلى "40%"، وترتفع النسبة مع الحالات المصابة بأمراض مزمنة.
وناقش الفريق الطبي الحالة، وخلص إلى أن هناك ضرورة للتدخل الجراحي، وبعد السيطرة على ضغط الدم والحرارة بالأدوية، أجريت له عملية جراحية طارئة، تم فيها استئصال الأنسجة الميتة في كيس الخصية حتى الوصول إلى النسيج الحي، وتركيب قسطرة بولية للحفاظ على عملية التبول دون حدوث أية تسريبات، كما تم تنظيف منطقة الغرغرينا بدقة عالية مع الإبقاء على أكبر قدر ممكن من الأنسجة الحية والحيوية الموجودة في هذه المنطقة وخاصة الخصيتين.
واستمر التدخل الجراحي لـساعة و نصف، ومضى بسلاسة، وتوجت جهود الفريق الطبي ولله الحمد بالنجاح التام، وتم تحويل المراجع بمؤشرات حيوية مستقرة إلى العناية المركزة لمعالجة الجرح بعد استئصال الغرغرينا، بتقنيات وأدوية علاجية خاصة، وتحسنت حالته الصحية مع الرعاية الطبية الحثيثة، وغادر المستشفى بعد "10" أيام من العملية.
الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخرج، يعمل بالنظام الرقمي المتكامل، إذ يستخدم تقنيات الاتصال والذكاء الاصطناعي والأنظمة الصحية الذكية، التي تساعد في تعزيز جودة الخدمات.