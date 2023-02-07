الأولى في المملكة.. "كاوست" تبتكر محطة متنقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي

ويمكن لهذه التقنية أن تقلل من الطلب على الطاقة بنسبة 50%، وتنتج مياه معالجة ذات جودة مماثلة أو حتى أفضل من تلك التي تنتجها عمليات المعالجة البيولوجية التقليدية، ويتوقع أن تحقق هذه التقنية تأثيرًا ملحوظًا على السكان في المناطق غير المخدومة في المملكة عن طريق خلق وظائف جديدة تدعم الشباب السعودي.