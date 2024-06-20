ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج يزورون جبل أحد ومسجد قباء

وأبدى الضيوف إعجابهم بالتنوع في فعاليات البرنامج منذ وصولهم للأراضي المقدسة، مؤكدين أنهم تعرفوا على حقبة تاريخية في التاريخ الإسلامي من خلال الوقوف الفعلي على تلك الأماكن التاريخية التي لها أثر كبير في نفوس المسلمين، وهي نقطة تحول في الإسلام، مؤكدين استفادتهم الكثير من العبر والعظات من خلال زيارتهم لمقبرة شهداء أحد وجبل الرماة ، ومسجد قباء.