الوطنية للإسكان NHC تحصد جائزة السلامة الدولية من مجلس السلامة البريطاني

حصدت الوطنية للإسكان NHC "جائزة السلامة الدولية" المقدمة من مجلس السلامة البريطاني، وذلك نظير جهودها وحرصها في إدارة مخاطر الصحة والسلامة المهنية داخل منشأتها، مما يؤكد ويعزز ريادة الوطنية للإسكان وكفاءتها في تطور برامجها الرقابية والتفتيشية والوقائية والتدريبية المتعلقة بمعايير السلامة والصحة المهنية، وتعمل NHC على ترسيخ ثقافة السلامة والأمن والبيئة والصحة المهنية لدى جميع العاملين في منشأتها؛ وذلك في ضمن جهودها في منع الأخطار أو تقليلها من خلال الوقاية الاستباقية من الإصابات، وتنفيذ الأعمال بمعايير عالمية تضمن السلامة.
ويعد مجلس السلامة البريطاني منظمة غير ربحية تأسست في عام 1957م، وهي إحدى المنظمات المعتمدة الرائدة في المملكة المتحدة والتي تعمل منذ أكثر من 65 عامًا في إدارة التميز في مجال السلامة والصحة المهنية، كما أنها المنظمة المعنية بتقديم جوائز السلامة الدولية لتكريم الجهات التي أثبتت التزامها بمكافحة ومنع إصابات مواقع العمل والأمراض المرتبطة به حول العالم
الجدير بالذكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات العمرانية في المملكة والتي تتسم بجودة الحياة، حيث تضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية في 8 ضواحٍ و6 مجتمعات سكنية على مساحة تتخطى 100 مليون م2 وتتسع لأكثر من مليون ونصف مواطن، وتسعى إلى إيجاد حلول لتأمين سلاسل الإمداد بجودة عالية ومواد إنشائية أكثر استدامة، وذلك في إطار حرص الشركة على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق معايير عالمية، في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%