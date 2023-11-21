رحلة الـ 60 عاماً.. "الدارة" تقدّم لمحة تاريخية عن تأسيس التلفزيون السعودي

في اليوم العالمي للتلفزيون قدّمت دارة الملك عبدالعزيز لمحة تاريخية عن تأسيس التلفزيون السعودي الذي كان وما زال من أهم طرق التعارف والتبادل الثقافي بيننا وبين العالم.
وشهد عام 1382 هـ؛ الموافق 1962، إعلان عزم المملكة على تأسيس التلفزيون السعودي، قبل أن يقر مجلس الوزراء في العام التالي 1963م مشروع إنشاء التلفزيون بالمملكة.
وفي عام 1964 تمّ توقيع اتفاقية بين الحكومتين السعودية والأمريكية لإدخال البث إلى المملكة، وشهد عام 1965م، نجاح البث التجريبي لمحطتَي جدة والرياض، وانطلاق التلفزيون السعودي في عالم البث.
وافتتح مبنى وزارة الإعلام ومبنى تلفزيون جدة عام 1966م ، ثم محطة تلفزيون المدينة المنوّرة 1967م، والقصيم 1968 فيما شهد عام 1969م افتتاح محطة تلفزيون الدمام التي تعد أكبر محطات المملكة من حيث القوة والمساحة والحجم، فيما بث النقل المباشر لشعائر الحج لأول مرة في عام 1972م.