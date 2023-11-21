رحلة الـ 60 عاماً.. "الدارة" تقدّم لمحة تاريخية عن تأسيس التلفزيون السعودي

وافتتح مبنى وزارة الإعلام ومبنى تلفزيون جدة عام 1966م ، ثم محطة تلفزيون المدينة المنوّرة 1967م، والقصيم 1968 فيما شهد عام 1969م افتتاح محطة تلفزيون الدمام التي تعد أكبر محطات المملكة من حيث القوة والمساحة والحجم، فيما بث النقل المباشر لشعائر الحج لأول مرة في عام 1972م.