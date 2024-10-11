جامعة الملك خالد تحقق قفزة نوعية في تصنيف Times Higher Education العالمي للعام 2025

ومن جهته، أكد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور حامد بن مجدوع القرني، أن هذا الإنجاز هو ثمرة لجهود الجامعة الرامية إلى تحقيق الريادة الأكاديمية والبحثية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وأضاف أن الجامعة تسعى بشكل حثيث لتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة بالمملكة، من خلال الاستثمار في البحث والابتكار، وتطوير برامجها الأكاديمية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل السعودي ومتطلبات الاقتصاد المعرفي، منوهًا بأن هذا التقدم هو نتاج استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية، وتوفير بيئة تعليمية وبحثية تدعم الإبداع وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الدولي.