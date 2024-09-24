بالفيديو.. بعد وفاة والده وعودته لبلاده.. طفل هندي يعبّر عن حبه للمملكة بغناء النشيد الوطني السعودي

لكن الحياة أخذت منعطفًا مأساويًا عندما توفي والده، مما اضطره ووالدته للعودة إلى الهند للبدء من جديد. وعلى الرغم من البعد، ظل قلب "ماهر" متعلقًا بالمملكة، حيث كان يذكر أيامه هناك بكثير من الحنين.