أمطارٌ غزيرة وحرارة تتهاوى.. "المسند": اليوم يدخل "السماك الأعزل" وإزاءه "الرامح"!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ إن اليوم يدخل النجم الثاني في الوسم، وهو السماك الأعزل، وهو نجم نير أبيض اللون، ويعد آخر النجوم الشامية، وعدد أيامه 13 يوماً.
وأوضح "المسند"؛ أن بإزاء نجم السماك الأعزل نجماً شديد اللمعان هو السماك الرامح يشرق قبل الأعزل بسبع دقائق تقريباً إلى الشمال منه ويغرب بعد السماك الأعزل بساعة و48 دقيقة، وذلك إلى الشمال منه.
وأضاف: في السماك عادة تنخفض درجة الحرارة بشكلٍ ملحوظ، وتزداد الرطوبة، والأمطار فيه غزيرة -إذا شاء الله تعالى- وقلما تخلف، وفيه يكثر وضع الأغنام مواليدها ، والله أعلم".