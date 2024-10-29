أمطارٌ غزيرة وحرارة تتهاوى.. "المسند": اليوم يدخل "السماك الأعزل" وإزاءه "الرامح"!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ إن اليوم يدخل النجم الثاني في الوسم، وهو السماك الأعزل، وهو نجم نير أبيض اللون، ويعد آخر النجوم الشامية، وعدد أيامه 13 يوماً.