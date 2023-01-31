وفرة السلع وتطورات سلاسل الإمداد في اجتماع لـ"لجنة الأمن الغذائي"

عقدت الأمانة العامة للجنة الأمن الغذائي اليوم، اجتماعها الدوري السابع برئاسة محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي، رئيس الأمانة العامة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، لمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ برامج الأمن الغذائي، إضافة إلى استعراض منجزات تحديث استراتيجية الأمن الغذائي، ومناقشة وفرة السلع الغذائية والتطورات المحلية والعالمية لسلاسل الإمداد والمعروض من السلع الغذائية.
وأكد رئيس أمانة لجنة الأمن الغذائي على أهمية المواءمة بين الجهات المعنية ومواصلة التعاون لضمان استمرار وفرة وجودة السلع الغذائية للمواطنين والمقيمين.
حضر الاجتماع أعضاء الأمانة ممثلو وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة التجارة، وزارة التعليم، وزارة الصحة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صندوق التنمية الزراعية، الهيئة العامة للموانئ، هيئة الزكاة والضريبة والدخل، الهيئة العامة للغذاء والدواء، المديرية العامة للدفاع المدني، الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية، الهيئة العامة للأمن الغذائي، الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني (سالك)، اتحاد الغرف السعودية.