وفرة السلع وتطورات سلاسل الإمداد في اجتماع لـ"لجنة الأمن الغذائي"

حضر الاجتماع أعضاء الأمانة ممثلو وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة التجارة، وزارة التعليم، وزارة الصحة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صندوق التنمية الزراعية، الهيئة العامة للموانئ، هيئة الزكاة والضريبة والدخل، الهيئة العامة للغذاء والدواء، المديرية العامة للدفاع المدني، الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية، الهيئة العامة للأمن الغذائي، الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني (سالك)، اتحاد الغرف السعودية.