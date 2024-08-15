"اعتدال": "الولاء الوطني" يمثل حصانة ضد الاختراقات الفكرية

وقال "اعتدال": لذلك فإن ولاء المجتمعات لأوطانها يعتبر تحدِّيًا مركزيًّا لأهداف وغايات التنظيمات المتطرفة فهي تعلم أنه بقدر قوة هذا الولاء ووضوحه وصرامته بقدر حصانة المجتمعات ضد عمليات الاختراق الفكري؛ لذلك لا تتوقف عن بث ونشر الشائعات التي تحاول من خلالها التشويش على وطنية الشعوب والتأثير على ولائها لهويتها الوطنية، باختلاق هويات متخيلة تفقد المجتمعات بوصلتها الوطنية وتتسبب في انتشار الفوضى المدنية التي في الغالب ما تنتهي إلى أكبر كارثة يمكن أن تصيب الدول، وهي الحروب الأهلية التي تعتبر المجال الحيوي المناسب لانقضاض مشاريع التطرف على مصير المجتمعات.