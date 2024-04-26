نائب أمير الرياض: إنجازات الرؤية تعكس الخطى الواثقة والحثيثة لبلادنا المباركة

رفع الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما تحقّق من نجاحات وإنجازات متتالية لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة خلال الأعوام الـ 8 الماضية.
وأكّد نائب أمير الرياض أن هذه الإنجازات تعكس الخطى الواثقة الحثيثة التي تسير بها هذه البلاد المباركة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، نحو مستقبل مشرق ومزدهر، وفق رؤية المملكة 2030، التي تبرهن في عامها الثامن على التوالي على الطموحات والعزيمة الصادقة نحو نمو وازدهار ونهضة ورخاء الوطن والمواطن.
وقال الأمير محمد: رؤية المملكة 2030 في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين والمتابعة الدقيقة لسمو ولي العهد تمثل مرحلة مهمة في رحلة هذه الدولة المباركة نحو مستقبلٍ مشرقٍ يحفل بالفرص الوافرة لشباب المملكة الطموح والمبدع.
وأضاف، أن ما حمله التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 يعكس النماء في شتى مجالات وبرامج الرؤية، التي تجاوزت مستهدفاتها، في تحقيق عديدٍ من المنجزات والتطور والنماء على الأصعدة كافة.
وسأل نائب أمير الرياض الله -العلي القدير- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وازدهارها.