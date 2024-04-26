نائب أمير الرياض: إنجازات الرؤية تعكس الخطى الواثقة والحثيثة لبلادنا المباركة

وأكّد نائب أمير الرياض أن هذه الإنجازات تعكس الخطى الواثقة الحثيثة التي تسير بها هذه البلاد المباركة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، نحو مستقبل مشرق ومزدهر، وفق رؤية المملكة 2030، التي تبرهن في عامها الثامن على التوالي على الطموحات والعزيمة الصادقة نحو نمو وازدهار ونهضة ورخاء الوطن والمواطن.