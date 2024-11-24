رجل و3 سيدات يرافقهم أطفال.. القبض على عدد من المتسوّلين بجدة

واصلت الجهات الأمنية جهودها في مختلف مناطق المملكة؛ لرصد وضبط المتسوّلين في الشوارع وأمام المحال التجارية والمولات وبمواقف السيارات.
وأسفرت الجهود الأمنية في جدة عن رصد وضبط امرأة من الجنسية المصرية ترافقها طفلة تقوم بالتسوُّل بشكلٍ مباشرٍ أمام أحد الجوامع.
ونجحت قوات الأمن في ضبط امرأة من الجنسية ذاتها تقوم بالتسوُّل بطريقة مباشرة في إحدى إشارات المرور.
وتحت عنوان "معاً نكافح التسوُّل"، أوضح حساب الأمن العام على "إكس"، تمَّ ضبط رجلٍ من الجنسية اليمنية يرافقه امرأة وطفل يقوم بالتسوُّل من خلال استعطاف المارة.
ونوّه الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن حالات التسوُّل على الرقم 911 بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في جميع محافظات المملكة ومناطقها؛ مذكّراً بأن مكافحة التسوُّل مسؤوليتنا جميعاً.