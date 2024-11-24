رجل و3 سيدات يرافقهم أطفال.. القبض على عدد من المتسوّلين بجدة

وتحت عنوان "معاً نكافح التسوُّل"، أوضح حساب الأمن العام على "إكس"، تمَّ ضبط رجلٍ من الجنسية اليمنية يرافقه امرأة وطفل يقوم بالتسوُّل من خلال استعطاف المارة.