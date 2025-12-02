السعودية تطلق أول مدينة عالمية للتقنيات الحيوية البيطرية "Biotech Park" في ضرما لتعزيز الأمن الصحي والاكتفاء الذاتي

ويضم مشروع (Biotech Park) مختبرًا ومركزًا للأبحاث ومجمعًا صناعيًا متكاملًا يستقطب كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تطوير وتوطين اللقاحات والمنتجات البيطرية، إضافة إلى مقار إقليمية لشركات عالمية، ليُشكّل منظومة متكاملة تربط البحث والتطوير بالتصنيع الحيوي، وتهدف إلى تحويل المخرجات البحثية إلى منتجات قابلة للتطبيق التجاري عبر بنية تحتية متقدمة، ونقل وتوطين التقنيات الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الصحة والثروة الحيوانية، وتحسين الإنتاجية، وتقليل الخسائر الاقتصادية، ودعم سلاسل الإمداد عبر منتجات وطنية عالية الجودة وحلول تشخيصية متقدمة تعزز الجاهزية والاستجابة السريعة.