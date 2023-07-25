قمة اشتداد الحرارة.. "الزعاق": اليوم أول موسم المرزم ومدته 26 يوماً

ولفت الزعاق، إلى أن العرب قسّموا الحرارة إلى قسميْن صيف وقيظ، الصيف هو بداية الحر والقيظ شدته، فيما يقسم العامة القيظ إلى قسميْن هو زدحة القيظ، وجمرة القيظ "المرزم والتليبين".