قمة اشتداد الحرارة.. "الزعاق": اليوم أول موسم المرزم ومدته 26 يوماً
أوضح خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم الثلاثاء أول موسم المرزم وهو النجم الأول من نجوم جمرة القيظ (المرزم والكليبين) والتي مدتها 26 يوماً.
وأضاف الزعاق، بقي 26 يوماً على سهيل وحينذاك تبدأ درجات الحرارة بالتحسن التدريجي من آخر الليل.
ولفت الزعاق، إلى أن العرب قسّموا الحرارة إلى قسميْن صيف وقيظ، الصيف هو بداية الحر والقيظ شدته، فيما يقسم العامة القيظ إلى قسميْن هو زدحة القيظ، وجمرة القيظ "المرزم والتليبين".
وتابع في فيديو على حسابه بتويتر، أن موسم المرزم هو قمة اشتداد الحرارة ومدته 13 يوماً وخلال هذه الأيام يتعب المزارع في جني ثمار الفاكهة وخراف النخيل والسقيا والعامة يقولون: "لا دخل المرزم.. يا زراع الزم".
وقال، خلال الـ 26 يوماً المقبلة نستمتع بأكل جميع أنواع الفاكهة الصيفية، التي تبدأ بالمشمش وتنتهي بالرمان، بينها التين والعنب والتمور.
وأكّد الزعاق، أن الفاكهة الصيفية لها بداية ووفرة ونهاية، حيث تبدأ بالجوزة وتصل ذروتها في موسم المرزم، وتنتهي بدخول موسم سهيل.