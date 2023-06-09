تعرف على تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الامنية

1- يتم تركيب كاميرات المراقبة الأمنية في الصالونات النسائية، والأندية النسائية في الأماكن المبيّنة في الفقرات (أ، ب، د، و، ز، ح، ط، ك، ل، م، ن) من المادة الثانية من اللائحة.