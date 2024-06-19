كيف يسهم "الحاج الخفي" في تحسين الخدمات المُقدمة خلال موسم الحج؟

ويقوم المركز بتطبيق منهجية "الحاج الخفي"، بحيث يقوم الحاج بتأدية جميع مراحل وخطوات أداء مناسك الحج التي يقوم بها جميع الحجاج، وتوثيق جميع المراحل والخدمات، ليقيس من خلالها جودة جميع الخدمات التي يحصل عليها، إلى جانب رصد وحصر أداء الجهات الحكومية، مركزاً في التقييم على مدى سهولة إجراءات الخدمة، ومراكز تقديم الخدمات، وسهولة استخدام النظام الإلكتروني، وتعامل الموظفين، وسرعة الإنجاز، وجودة المخرجات، وذلك من أجل تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، التي من شأنها أن تهدف إلى تحديد الفرص وتحسين وتطوير الخدمات العامة، بما يتم على أثرها تحليل النتائج ودراستها وإعداد التقارير لمتخذ القرار، بحيث يمكن توظيفها في دعم عمليات تحسين وتطوير الخدمات المقدمة من الأجهزة العامة.