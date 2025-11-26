طالب من تعليم الطائف يشارك في المجلس الاستشاري للطفولة المبكرة بديوان الوزارة

شارك الطالب "فارس بن ماجد العصيمي" من الإدارة العامة للتعليم بالطائف ، وتحديدًا من مجمع العبادي ، في المجلس الإستشاري للطفولة المبكرة بديوان الوزارة. بمشاركة عدد من الطلاب والطالبات أعضاء المجلس، بالتزامن مع احتفاء وزارة التعليم بـ اليوم العالمي للطفل.

وهنأ المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي الطالب أُسرة الطالب ومدرسته نظير ترشيحه للمجلس الاستشاري للطفولة المبكرة في ديوان الوزارة.

وأكد الدكتور الغامدي أن المجلس الاستشاري للطفولة المبكرة يُسهم في تعزيز رفاهية الطفل، وتوفير بيئة آمنة ومحفّزة لنموه، وتمكينه من المشاركة الفاعلة في المجتمع، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية السعودية 2030 لبناء جيل طموح ومبدع.

وثمن لوزارة التعليم تنفيذ هذه المبادرات والبرامج النوعية لتطوير مهارات الأطفال، والتوسع في مراحل رياض الأطفال والطفولة المبكرة ، مؤكدًا أنّ طلبة تعليم الطائف يمتلكون مواهب متنوعة في شتى المجالات وحققوا مراكز متقدمة ومشاركات دولية ، وأن مشاركة طالب من تعليم الطائف في المجلس الاستشاري للطفولة المبكرة انجاز يُضاف لسلسلة الإنجازات التي حققها تعليم الطائف في شتى المجالات ، مثمناً جهود المدارس في تنمية وابراز وصناعة المواهب الطلابية.