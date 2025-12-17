تعليق الدراسة الحضورية غدًا في الرياض وعدد من المحافظات واستمرارها "عن بُعد"

بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات التعليم، تقرر تحويل الدراسة الحضورية إلى "عن بُعد" يوم غدٍ الخميس 27 جمادى الآخرة 1447هـ.
ويشمل القرار جميع المدارس في مدينة الرياض، ومحافظات: الدرعية، ثادق، حريملاء، رماح، ضرماء، الخرج، الحريق، الدلم، المزاحمية، حوطة بني تميم، الدوادمي، عفيف، الزلفي، المجمعة، الغاط، وشقراء.
وسيتم تنفيذ الدراسة عبر "منصة مدرستي" والمنصات التعليمية المعتمدة، لجميع الطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس المشمولة بالقرار.