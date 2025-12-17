تعليق الدراسة الحضورية غدًا في الرياض وعدد من المحافظات واستمرارها "عن بُعد"

ويشمل القرار جميع المدارس في مدينة الرياض، ومحافظات: الدرعية، ثادق، حريملاء، رماح، ضرماء، الخرج، الحريق، الدلم، المزاحمية، حوطة بني تميم، الدوادمي، عفيف، الزلفي، المجمعة، الغاط، وشقراء.