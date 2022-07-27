سلاح الجو السعودي يشارك في العرض الجوي لأسبوع الطيران في اليونان

يشارك سلاح الجو السعودي بمقاتلة "F-15 Strike Eagle" في العرض الجوي لأسبوع الطيران في اليونان، وذلك في قاعدة "تاناغرا" الجوية شمال غرب العاصمة أثينا خلال الفترة من ١٧-١٨ سبتمبر المقبل.
ويعد "أسبوع أثينا الطائر" واحداً من اهم ملتقيات الطيران في القارة الأوروبية، ويتوقع المنظمون أن مقاتلة سلاح الجو الملكي السعودي وطائرتَي رافال اليونانية والفرنسية ستكون الاكثر جذباً للحضور.
وبحسب تقارير يونانية أن من بين المشاركات البارزة الأخرى الطائرة التي ظهرت في فيلم "Top Gun"، الطائرة المقاتلة "F-18 Hornet" المعروفة بقوتها وقدرتها على المناورة.