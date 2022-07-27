سلاح الجو السعودي يشارك في العرض الجوي لأسبوع الطيران في اليونان

يشارك سلاح الجو السعودي بمقاتلة "F-15 Strike Eagle" في العرض الجوي لأسبوع الطيران في اليونان، وذلك في قاعدة "تاناغرا" الجوية شمال غرب العاصمة أثينا خلال الفترة من ١٧-١٨ سبتمبر المقبل.