هايسنس تكشف عن أكبر تلفزيون في السعودية بشاشة RGB-MiniLED UX بحجم 116 بوصة

كشفت هايسنس، الرائدة عالمياً في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية والراعي الرسمي لكأس العالم FIFA، عن أكبر شاشة تلفزيون في المملكة العربية السعودية، وهي شاشة RGB-MiniLED UX بحجم 116 بوصة، وذلك خلال فعالية خاصة أقيمت في الرياض تحت شعار: "شاهد ما لا يُرى: أصل تقنية RGB-MiniLED"
وقد استقبلت صالة عرض هايسنس في الرياض على طريق الملك عبدالعزيز عددًا من أبرز ممثلي وسائل الإعلام، وشركاء التجزئة، وخبراء التكنولوجيا، والضيوف، الذين حضروا لاستكشاف هذا الابتكار الرائد الذي يُعيد تعريف مستقبل الترفيه المنزلي الفاخر.
بصفتها الشركة التي قادت تطوير تقنية RGB-MiniLED، تواصل هايسنس ريادتها في الابتكار بمجال الشاشات. وتُقدّم شاشة UX بحجم 116 بوصة تجربة سينمائية متكاملة تتميز بـ:
* ألوان طبيعية نابضة بالحياة وتدرجات سلسة للغاية
* سطوع فائق يصل إلى 8000 شمعة
* تغطية كاملة لطيف ألوان BT.2020 بنسبة 100%، لضمان وضوح بصري مذهل وواقعي
ويعتمد هذا التلفزيون على معالج الصور الذكي Hi-View AI Engine X، وهو معالج متقدم مدعوم بالذكاء الاصطناعي يتحكم بدقة بالإضاءة والألوان، ويقوم بمزامنة ديناميكية بين الإضاءة الخلفية ولوحة العرض لضبط فائق الدقة للسطوع والألوان. كما تعمل ميزة التعتيم المحلي المتقدمة على تحسين كل مشهد في الوقت الحقيقي، مما يمنح تجربة مشاهدة استثنائية من حيث الوضوح والتباين والانغماس.
تم تصميم شاشة UX بحجم 116 بوصة لتكون مركزًا متكاملاً للترفيه المنزلي، حيث توفّر:
* وضع الألعاب Game Mode Ultra بتردد 165Hz مع دعم VRR، لتجربة لعب فائقة السلاسة والاستجابة
* نظام الصوت المحيطي 6.2.2 CineStage X، بالتعاون مع أوبرا باريس | Devialet، لتقديم تجربة صوتية غامرة بزاوية 360 درجة تحاكي أجواء قاعات السينما
قال ليو هو، المدير العام لشركة هايسنس السعودية: "يمثل هذا التدشين لحظة فخر كبيرة لهايسنس في المملكة. إن إطلاق أكبر تلفزيون بتقنية RGB-MiniLED في الرياض يجسد التزامنا بالابتكار وحرصنا على إثراء أنماط حياة العائلات السعودية. وبصفتنا الراعي الرسمي لكأس العالم FIFA، فإننا نسعى لتقديم تجارب استثنائية، سواء في متابعة المباريات، أو الألعاب الإلكترونية، أو مشاهدة الأفلام داخل المنزل."
ويعكس هذا الإطلاق توسّع هايسنس المتسارع في السوق السعودي، ويؤكد انسجامها مع رؤية المملكة الطموحة في تبني أحدث التقنيات التي تُحسّن جودة الحياة وتعزز تجربة المستخدم في المنزل.
تتوفر شاشة هايسنس UX بتقنية RGB-MiniLED بحجم 116 بوصة الآن في صالة عرض هايسنس بالرياض، طريق الملك عبدالعزيز. ويمكن للعملاء أيضًا طلب المنتج مسبقًا عبر الموقع الرسمي
