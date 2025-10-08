هايسنس تكشف عن أكبر تلفزيون في السعودية بشاشة RGB-MiniLED UX بحجم 116 بوصة

قال ليو هو، المدير العام لشركة هايسنس السعودية: "يمثل هذا التدشين لحظة فخر كبيرة لهايسنس في المملكة. إن إطلاق أكبر تلفزيون بتقنية RGB-MiniLED في الرياض يجسد التزامنا بالابتكار وحرصنا على إثراء أنماط حياة العائلات السعودية. وبصفتنا الراعي الرسمي لكأس العالم FIFA، فإننا نسعى لتقديم تجارب استثنائية، سواء في متابعة المباريات، أو الألعاب الإلكترونية، أو مشاهدة الأفلام داخل المنزل."