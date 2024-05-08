بمشاركة ألفي قيادةٍ دينيةٍ من ٥٧ دولةً.. "المؤتمر الدولي للقادة الدينيين" يستهل أعماله بوقفة تضامنية مع شهداء غزَّة

وواصل المؤتمر مداولاته بمداخلاتٍ من القيادات الدينية والفكرية المشاركة من حول العام، وذلك في إطار محاور المؤتمر وقضاياه، ثم أصدر المؤتمرون بياناً ختامياً أكدوا فيه أنَّ كلَّ إنسان مخلوق متميز في هذا الكون، وهو مشمول بالتكريم الذي لا يَقبل سلبية التمييز ولا يَعرف المحاباة، مهما كان دينه أو جنسه أو لونه أو عِرقه.