"أدير العقارية" تحقق رقمًا قياسيًا في تاريخ المزادات الإلكترونية ببيعها أرض في حفر الباطن عبر منصة "سومتك" بقيمة تجاوزت 200 مليون ريال

أعلنت شركة "أدير العقارية"، الشركة الرائدة في مجال التسويق العقاري في المملكة، عن نجاح كبير لمزاد "سديل" الإلكتروني الذي أقيم عبر المنصة الوطنية للمزادات "سومتك"، وشهد إقبالًا متميزًا من المستثمرين الذين تنافسوا على فرصة استثمارية فريدة عبارة عن أرض خام نموذجية في منطقة حفر الباطن، تمتد على مساحة إجمالية تتجاوز 3.3 مليون متر مربع.