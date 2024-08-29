"أدير العقارية" تحقق رقمًا قياسيًا في تاريخ المزادات الإلكترونية ببيعها أرض في حفر الباطن عبر منصة "سومتك" بقيمة تجاوزت 200 مليون ريال

أعلنت شركة "أدير العقارية"، الشركة الرائدة في مجال التسويق العقاري في المملكة، عن نجاح كبير لمزاد "سديل" الإلكتروني الذي أقيم عبر المنصة الوطنية للمزادات "سومتك"، وشهد إقبالًا متميزًا من المستثمرين الذين تنافسوا على فرصة استثمارية فريدة عبارة عن أرض خام نموذجية في منطقة حفر الباطن، تمتد على مساحة إجمالية تتجاوز 3.3 مليون متر مربع.
وقد أسفر المزاد عن بيع الأرض بقيمة مالية بلغت 203,802,763 ريال (شاملة قيمة التصرفات العقارية والسعي)، مسجلًا بذلك أعلى مبيع في تاريخ المزادات الإلكترونية.
ويأتي هذا النجاح ليؤكد ريادة شركة "أدير العقارية" في سوق العقارات السعودي، وقدرتها على جذب المستثمرين إلى الفرص العقارية الواعدة عبر مختلف المنصات، بما في ذلك المنصات الإلكترونية الحديثة.
تتميز الأرض بموقعها الحيوي بالقرب من الطرق الرئيسية والمرافق الحيوية في حفر الباطن، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص تطويرية، سواء لمشاريع سكنية أو تجارية تلبي احتياجات السوق المتنامية في المنطقة.
ختامًا، صرح نائب الرئيس التنفيذي لشركة "أدير العقارية"، سليمان الحربي، قائلاً: "هذا الإنجاز يعكس التزامنا بتقديم أفضل الفرص الاستثمارية لعملائنا، ويعزز مكانتنا كشركة رائدة في سوق العقارات. نحن فخورون بهذا النجاح ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات المستقبلية".