حلول إبداعية وفرص داعمة لرواد الأعمال.. "منشآت" تُطلق "أسبوع الابتكار 2024"

وسيشهد الأسبوع في مطلعه، جلسة افتتاحية بمشاركة نائب محافظ الهيئة لقطاع ريادة الأعمال سعود السبهان، والمشرف العام على هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار الدكتور محمد العتيبي، إلى جانب عددٍ من الوكلاء المعنيين بالتطوير والابتكار في بعض الجهات الحكومية؛ لمناقشة الأهمية التي تشكلها ريادة الأعمال ودورها كمحركٍ في قطاعات الابتكار والتطوير.