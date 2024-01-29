"مدير صحة الطائف" يدشّن 12 لوحة تحكم بمركز القيادة والتحكم بإدارة الصحة العامة

تجدر الإشارة إلى أن المركز يدير جميع عمليات الصحة العامة الوبائية والوقائية، ويرصد مهددات الصحة العامة ووضع الخطط الاستباقية لطوارئ الصحة العامة وفريق الاستجابة السريع، كما يقوم المركز برصد وجمع البيانات المتعلقة بالأمراض المعدية وغير المعدية والإصابات المهنية والأحداث المؤثرة على الصحة العامة، إضافة إلى تسلُّم التقارير والاحصائيات الدورية ومؤشرات قياس الأداء من التجمع الصحي والمنشآت الصحية الأخرى، وكذلك التدريب المستمر والتعامل مع طوارئ الصحة العامة.