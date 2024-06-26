مدير "مكافحة المخدرات": دروعنا الحصينة تقف بجهود جبارة ضد "تجار ومهربي السموم"

أكد مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، أن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يوافق الـ(26) من شهر يونيو كل عام؛ يأتي لنشر وزيادة الوعي حيال الآثار السلبية للمخدرات، وخطورتها الناتجة عن تعاطيها؛ حيث تبرز المملكة وقيادتها كأوائل الدول الرائدة في مجال مكافحة المخدرات، برؤيتها الثاقبة وجهودها المكثفة في محاربتها والحد من انتشارها لحماية مستقبل أجيالها والمجتمع كافة من مخاطر هذه الآفة وعواقبها الوخيمة.