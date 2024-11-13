"الجضعي" يشارك في القمة السنوية لمنظمة السلطات التنظيمية لائتلاف الأدوية الدولية بالبرازيل

وجرى خلال الجلسة مناقشة توفر الأدوية، والأدوار التي تقوم بها الجهات الرقابية للتأكد من فعاليتها وسلامتها، والحلول الممكنة لتعزيز توفرها للمرضى، وتحقيق التوازن بين التوفر والسلامة، إضافةً إلى الأدوار التي تقوم بها (ICMRA) في هذا المجال.