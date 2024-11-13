"الجضعي" يشارك في القمة السنوية لمنظمة السلطات التنظيمية لائتلاف الأدوية الدولية بالبرازيل

رأس الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي وفد الهيئة المشارك في أعمال القمة السنوية لمنظمة السلطات التنظيمية لائتلاف الأدوية الدولية (ICMRA)، التي تستضيفها جمهورية البرازيل الاتحادية خلال الفترة من 12- 13 نوفمبر الجاري.
وأدار "الجضعي" جلسة "حوارية بعنوان" ما وراء المسارات المتسارعة: توسيع الاستراتيجيات التنظيمية لتحسين وصول المرضى إلى الأدوية الأساسية" إلى جانب الرئيس التنفيذي لوكالة الأدوية والأجهزة الطبية اليابانية (PMDA) الدكتور ياسوهيرو فوجيوارا، بمشاركة رؤساء وممثلي الجهات الرقابية على الدواء في أستراليا والبرازيل والمملكة المتحدة.
وجرى خلال الجلسة مناقشة توفر الأدوية، والأدوار التي تقوم بها الجهات الرقابية للتأكد من فعاليتها وسلامتها، والحلول الممكنة لتعزيز توفرها للمرضى، وتحقيق التوازن بين التوفر والسلامة، إضافةً إلى الأدوار التي تقوم بها (ICMRA) في هذا المجال.
وتضمنت القمة عددًا من الجلسات الحوارية التي شملت الدروس المستفادة من جائحة كورونا "كوفيد 19"، والاستعداد المستقبلي لحالات الطوارئ الصحية العالمية المحتملة.
وتأتي هذه المشاركة تفعيلاً لأدوار "الغذاء والدواء" على المستوى الدولي، وتعزيزًا لمكانتها، ورفع مستوى المواءمة مع الجهات النظيرة والمنظمات الدولية، والعمل ضمن منظومة دولية لاستشراف المستقبل ومواجهة التحديات، ووضع الحلول التي تعزز الصحة العامة.
يُذكر أن (ICMRA) يعد تحالفًا دوليًا لهيئات تنظيم الأدوية تأسس في عام 2012م بهدف تعزيز التعاون الدولي بين الجهات التنظيمية، وسبل مواجهة التحديات ذات العلاقة بسلامة الأدوية، وتطوير الأنظمة واللوائح، ويضم هذا التحالف (34) دولة تمثلهم الجهات المسؤولة عن الأدوية.