بدء المربعانية غدًا.. "الحصيني" يوضح علاماتها ونجومها الثلاثة

كشف الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة عبدالعزيز بن محمد الحصيني، أن اليوم السبت آخر أيام الوسم، ويكون يوم غدٍ الأحد بداية المربعانية وهي البداية الفعلية للشتاء عند العرب.
وأوضح "الحصيني" أن المربعانية يتخللها ثلاثة نجوم، وهي: الإكليل 13 يومًا، والقلب 13 يومًا، والشولة 13 يومًا، ومجموعها بالجملة 39 يومًا.
وأضاف أن أول نجم يمكن اعتباره امتدادًا للوسم من ناحية الإنبات؛ بمعنى أنه ينبت ما ينبتُه الوسم إذا طرح الله البركة.
وتابع: من علاماتها (المربعانية) عند العرب، مظنّة البرد في الليل والنهار مع تقدّم أيامها، وفي حالة الخصب أمطارها ديمية، وخروج البخار من الفم، والضباب، والندى، إضافة إلى تساقط أوراق الشجر.