انطلاق المؤتمر الدولي الأول للاستدامة البيئية والحوكمة في الخبر 20 فبراير الجاري

تستعد محافظة الخبر لانطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول للاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG تحت شعار "رؤية سعودية مستدامة" بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي GCCCAC وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير2024 بفندق الهوليدي إن الكورنيش.
وأوضحت اللجنة المنظمة للمؤتمر بأن المؤتمر يأتي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، حيث وضعت الاستدامة ضمن أهداف الرؤية، مبينة بأن الفعاليات تسبقها ورش عمل تقام في يوم ۱۹ فبراير ۲۰۲٤م.
ويتضمن المؤتمر الدولي للاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة جلسات عمل منها: التحكيم التجاري وسيلة لحماية وتشجيع الاستثمار ومصدر لاستدامة تدفق التجارة العالمية لدول مجلس التعاون الخليجي، وجلسة بعنوان مبادرة السعودية الخضراء، وأخرى بعنوان دور المرأة في الاستدامة التنموية الاجتماعية والاقتصادية، والاستدامة في مجال التربية الخاصة: بين الواقع والطموحات، وجلسة عن "دور الهوية المؤسسية لجامعة الملك فيصل في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية للمملكة"، بالإضافة إلى المواضيع المتعلقة باستدامة الطاقة.
وخلال فعاليات المؤتمر تقام ورش عمل، من بينها ورشة يقدمها الدكتور عبدالرحمن بن جمعة، أستاذ مساعد في الهندسة الكيميائية جامعة الملك سعود عن دورة حياة البلاستيك، واستدامة البلاستيك في مختلف الصناعات والحياة اليومية وكذلك التعرف على التحديات البيئية التي تشكلها النفايات البلاستيكية،
كما يتضمن ورش عمل حول الدعوة إلى حلول عملية لإدارة النفايات البلاستيكية والتأكيد على المسؤولية الجماعية واتخاذ القرارات المستنيرة والموازنة بين الراحة والاستدامة واقتراح استراتيجيات للاستخدام المستدام للبلاستيك والتخلص منه، وأيضًا التأكيد على الحلول العملية القائمة على الأدلة، وتشجيع التعاون بين الأفراد والصناعات وصانعي السياسات من أجل التغيير الفعال.