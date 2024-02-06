انطلاق المؤتمر الدولي الأول للاستدامة البيئية والحوكمة في الخبر 20 فبراير الجاري

كما يتضمن ورش عمل حول الدعوة إلى حلول عملية لإدارة النفايات البلاستيكية والتأكيد على المسؤولية الجماعية واتخاذ القرارات المستنيرة والموازنة بين الراحة والاستدامة واقتراح استراتيجيات للاستخدام المستدام للبلاستيك والتخلص منه، وأيضًا التأكيد على الحلول العملية القائمة على الأدلة، وتشجيع التعاون بين الأفراد والصناعات وصانعي السياسات من أجل التغيير الفعال.