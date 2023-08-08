"المنافسة" استقبلت 316 طلباً للتركز الاقتصادي على مدار عام 2022

وتناول التقرير التوجّه الإستراتيجي للهيئة والتقدم المنجز في تنفيذ المبادرات الإستراتيجية خلال العام لتحقيق إستراتيجية الهيئة (2022 - 2025)، كما استعرض جهودها في إنفاذ نظام المنافسة حيث استقبلت الهيئة 316 طلباً للتركز الاقتصادي، وعالجت أكثر من 125 شكوى وردت إليها خلال العام.