"المنافسة" استقبلت 316 طلباً للتركز الاقتصادي على مدار عام 2022

نشرت الهيئة العامة للمنافسة تقريرها السنوي لعام 2022م، متضمناً أبرز أعمال وجهود الهيئة لحماية المنافسة العادلة وتشجيعها في الأسواق.
وتناول التقرير التوجّه الإستراتيجي للهيئة والتقدم المنجز في تنفيذ المبادرات الإستراتيجية خلال العام لتحقيق إستراتيجية الهيئة (2022 - 2025)، كما استعرض جهودها في إنفاذ نظام المنافسة حيث استقبلت الهيئة 316 طلباً للتركز الاقتصادي، وعالجت أكثر من 125 شكوى وردت إليها خلال العام.
وسلّط التقرير السنوي الضوء على أبرز التوصيات التي تضمنتها الدراسات القطاعية التي قامت بإنجازها خلال العام لتعزيز المنافسة في تلك القطاعات، مستعرضاً أبرز المخالفات الشائعة وأسباب انتشارها، داعية العموم الاطلاع على التقرير السنوي لعام 2022 المنشور على موقعها الإلكتروني www.gac.gov.sa.