في أولى جولاته.. أمين العاصمة المقدسة يدشّن مشروعات تنموية بالجموم ويستمع لمطالب الأهالي

أشاد أمين العاصمة المقدسة مساعد بن عبدالعزيز الداود؛ بالمشروعات التنموية في محافظة الجموم، وذلك بعد اطلاعه على خطط سير عددٍ من المشروعات في بلدية محافظة الجموم، مؤكدًا أنها ستعزز من جودة الحياة، وتوفير الفرص الاستثمارية الواعدة.
وقال "الداود" عبر حسابه على منصة X عقب زيارته اليوم لمحافظة الجموم : "سعدت اليوم بما شاهدته من زملائي في بلدية محافظة الجموم وذلك بعد الاطلاع على خطط سير عدد من المشروعات التنموية.
وأضاف : "أُبارك تدشين عددٍ من المشروعات التنموية والتي تعزز جودة الحياة وإطلاق مركز خدمات المستثمرين في محافظة الجموم لتقديم العديد من الخدمات وتوفير الفرص الاستثمارية الواعدة لمواكبة الحراك الاقتصادي وتطوير الخدمات البلدية والارتقاء بها".
وكان أمين العاصمة المقدسة مساعد الداود قد دشّن اليوم خلال الزيارة التفقدية؛ مركز خدمات المستثمرين، بهدف تقديم العديد من الخدمات الداعمة والجاذبة وتوفير الفرص الاستثمارية الواعدة لمواكبة الحراك الاقتصادي.
كما دشن ربط طريق الهجرة السريع مع طريق المدينة المنورة، وميدان طريق هدى الشام ، المتقاطع مع طريق المدينة المنورة القديم، وحديقة هدى الشام، وميدان مدخل الجموم الرئيس.
والتقى "الداود" خلال تفقده بلدية محافظة الجموم واطلاعه على سير الأعمال والخطط التنموية لتطوير المحافظة؛ شيوخ القبائل وأهالي وأعيان المنطقة ومديري الإدارات الحكومية، مستمعًا للتحديات في المنطقة.