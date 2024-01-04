في أولى جولاته.. أمين العاصمة المقدسة يدشّن مشروعات تنموية بالجموم ويستمع لمطالب الأهالي

أشاد أمين العاصمة المقدسة مساعد بن عبدالعزيز الداود؛ بالمشروعات التنموية في محافظة الجموم، وذلك بعد اطلاعه على خطط سير عددٍ من المشروعات في بلدية محافظة الجموم، مؤكدًا أنها ستعزز من جودة الحياة، وتوفير الفرص الاستثمارية الواعدة.