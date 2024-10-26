"NOB" تطلق استراتيجيتها الطموحة 2027.. ريادة تسويقية وإبداعية

وأكد ناصر العودة، المؤسس والمدير العام لشركة NOB، أن هذه الاستراتيجية تنبع من رؤية الشركة الطموحة لتحقيق الريادة في السوق المحلي والإقليمي من خلال تبني أساليب تسويقية إبداعية تعتمد على الابتكار والتفرد، ما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للشركة والعملاء على حد سواء. وأضاف العودة أن الشركة ستعمل على تطوير خدماتها الحالية مثل إدارة المحتوى الإبداعي، وتنظيم الفعاليات، والإنتاج المرئي، إلى جانب إطلاق مبادرات جديدة تسهم في خلق فرص عمل واعدة للشباب السعودي الطموح، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في دعم الكفاءات الوطنية وتطوير القطاع الخاص.