"NOB" تطلق استراتيجيتها الطموحة 2027.. ريادة تسويقية وإبداعية

أعلنت شركة صانعي الخيال NOB المتخصصة في حلول التسويق عن إطلاق استراتيجيتها العامة للتوسع والنمو خلال الثلاث سنوات القادمة. تسعى الشركة من خلال هذه الاستراتيجية إلى تعزيز حضورها في القطاعات التسويقية والإعلانية وتقديم حلول مبتكرة للعملاء في مختلف المجالات. ترتكز الاستراتيجية الجديدة على تمكين الشباب السعودي في القطاع الإبداعي، حيث تحرص الشركة على استقطاب الكفاءات الشابة وتشجيعها على الابتكار وتطوير المهارات التي تواكب التحديات المتجددة في التسويق الرقمي والإعلاني.
وأكد ناصر العودة، المؤسس والمدير العام لشركة NOB، أن هذه الاستراتيجية تنبع من رؤية الشركة الطموحة لتحقيق الريادة في السوق المحلي والإقليمي من خلال تبني أساليب تسويقية إبداعية تعتمد على الابتكار والتفرد، ما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للشركة والعملاء على حد سواء. وأضاف العودة أن الشركة ستعمل على تطوير خدماتها الحالية مثل إدارة المحتوى الإبداعي، وتنظيم الفعاليات، والإنتاج المرئي، إلى جانب إطلاق مبادرات جديدة تسهم في خلق فرص عمل واعدة للشباب السعودي الطموح، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في دعم الكفاءات الوطنية وتطوير القطاع الخاص.
وأوضح العودة أن NOB تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية محلية وإقليمية لتعزيز مكانتها كشريك مفضل في القطاع التسويقي والإعلاني، مع التركيز على توظيف التكنولوجيا المتقدمة لتحسين الأداء ورفع الكفاءة.
تأتي هذه الخطوة ضمن التزام NOB بتقديم خدمات تسويقية مبتكرة تواكب احتياجات السوق وتلبي تطلعات عملائها، ما يعزز مكانتها كشركة رائدة في القطاع التسويقي والإعلاني بالمملكة.