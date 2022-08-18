قبول أكثر من 11 ألف طالب وطالبة في جميع تخصصات وأقسام جامعة جازان

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه لأعضاء لجنة القبول بحضور عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي، والمشرف على الإدارة العامة للعلاقات والإعلام موسى محرق، وأكد أن تميز ونجاح خطة القبول لهذا العام يجسد الدور الكبير الذي قدمه أعضاء لجنة القبول في إعداد الخطة وتنفيذها، وحرصهم على تطبيق معايير الشفافية والعدالة، وتوظيف التقنيات في جميع مراحل القبول.