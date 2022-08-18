قبول أكثر من 11 ألف طالب وطالبة في جميع تخصصات وأقسام جامعة جازان

أشاد رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، بالجهود المتميزة التي بذلتها لجنة القبول بعمادة القبول والتسجيل في إنجاح خطة القبول لهذا العام.
جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه لأعضاء لجنة القبول بحضور عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي، والمشرف على الإدارة العامة للعلاقات والإعلام موسى محرق، وأكد أن تميز ونجاح خطة القبول لهذا العام يجسد الدور الكبير الذي قدمه أعضاء لجنة القبول في إعداد الخطة وتنفيذها، وحرصهم على تطبيق معايير الشفافية والعدالة، وتوظيف التقنيات في جميع مراحل القبول.
فيما ثمن عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي هذا التكريم لمنسوبي العمادة من رئيس الجامعة وحرصه على متابعة جميع مستجدات عملية القبول ودعمه غير المحدود للعمادة، مضيفًا أن خطة القبول لهذا العام جاءت مواكبة لنظام الفصول الدراسية الثلاثة، وشهدت كذلك القبول على كليات وتخصصات جديدة.
وقال عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي إن الجامعة استقبلت 23.663 طلبًا إلكترونيًا، وتم قبول أكثر من 11 ألف طالب وطالبة في جميع تخصصات وأقسام الجامعة المختلفة ودرجاتها العلمية.