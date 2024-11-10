"الراجحي" يعلن عن تدشين "الموارد البشرية" استراتيجيةَ الإشراف الفني على المنظمات غير الربحية

في خطوة جديدة لرفع الناتج المحلي، أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، عن تدشين الوزارة اليوم استراتيجية الإشراف الفني على المنظمات غير الربحية، برعاية كريمة من القيادة الرشيدة لدعم نمو #القطاع_غير_الربحي للمساهمة في تحقيق المستهدفات الوطنية وتطوير القطاع، وتمكينه من تعزيز الأثر.