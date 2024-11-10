"الراجحي" يعلن عن تدشين "الموارد البشرية" استراتيجيةَ الإشراف الفني على المنظمات غير الربحية

في خطوة جديدة لرفع الناتج المحلي، أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، عن تدشين الوزارة اليوم استراتيجية الإشراف الفني على المنظمات غير الربحية، برعاية كريمة من القيادة الرشيدة لدعم نمو #القطاع_غير_الربحي للمساهمة في تحقيق المستهدفات الوطنية وتطوير القطاع، وتمكينه من تعزيز الأثر.
وتشمل رؤية الإشراف الفني على المنظمات غير الربحية، تعزيز الدور التنموي للكيانات غير الربحية تحت إشراف الوزارة فنيًّا.
وترتكز الاستراتيجية على وجود قطاع فعال مستدام متناغم، وإدارة ذات كفاءة مؤسسية، والابتكار وإدارة المعرفة.
وتهدف الاستراتيجية لرفع مساهمة القطاع غير الربحي في تلبية الاحتياجات التنموية المجتمعية ضمن نطاق الوزارة، والإسهام والارتقاء بمستوى التدخلات المقدمة من قِبَل منظمات القطاع غير الربحي للمجتمع، بالإضافة إلى تحسين كفاءة وفعالية الإدارة في تنفيذ أعمالها ونشاطاتها الداخلية، وزيادة المساهمة المعرفية والابتكارية في مجال التنمية والعمل.