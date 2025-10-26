أول قطار فاخر من فئة الخمس نجوم في الشرق الأوسط.. "حلم الصحراء" يُعرض لأول مرة في الرياض غدًا

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية (سار) وشركة "أرسينالي" الإيطالية عن عرض إحدى عربات قطار "حلم الصحراء" الفاخر لأول مرة وذلك ضمن فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII9) في العاصمة الرياض في الفترة 27-30 أكتوبر، وبمشاركة نخبة من قادة العالم وكبار المستثمرين وصناع القرار من مختلف دول العالم، لتمنح الزوار فرصةً فريدة لاستكشاف ملامح التجربة الاستثنائية التي يُنتظر أن تُحدث نقلة نوعية في مفهوم السفر الفاخر عبر السكك الحديدية في المنطقة.
ويُعد "حلم الصحراء" أول قطار فاخر من فئة الخمس نجوم في الشرق الأوسط، ويأتي تتويجًا للشراكة بين "سار" و"أرسينالي"، وبالتعاون الوثيق مع وزارة الثقافة وهيئاتها، والهيئة السعودية للسياحة، ومركز دعم هيئات التطوير، حيث تم العمل على دمج العناصر الثقافية والتراثية السعودية في تفاصيل التصميم لإبراز الهوية الوطنية في تجربة تجمع بين الفخامة والابتكار والأصالة.
وأكد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة "سار" المهندس صالح بن ناصر الجاسر خلال زيارته الميدانية لموقع الفعالية، أن عرض أول عربة تصل للمملكة لقطار "حلم الصحراء" خلال فعاليات النسخة التاسعة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII9) يعكس مايشهده قطاع النقل السككي من قفزات تطويرية كبرى، وخدمات تنقل نوعية، عبر تجارب سفر فريدة و متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.
وعد معاليه قطار حلم الصحراء أحد مخرجات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تستهدف إضافة أنماط تنقل حديثة وبدائل نقل سياحية لتحسين جودة الحياة؛ مبينًا أن هذا المشروع النوعي هو أحد الاستثمارات الأجنبية المتنوعة التي تشهدها قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية من كبار المستثمرين الدوليين والشركات العالمية المتخصصة.
ونوه بالدعم الكبير الذي تحظى به المشاريع الخدمية لمنظومة النقل والخدمية اللوجستية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهم الله-، مبينًا الدور التنموي الكبير الذي يقوم به القطاع السككي بالمملكة وشبكات القطارات الحديثة في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، وتمكين الإستراتيجيات الوطنية الرائدة في القطاع السياحي والصناعي ودعم حركة التعدين و التجارة والتنقل الحديث بين مختلف مناطق ومدن المملكة، مشيرًا إلى التكامل الكبير بين قطاع النقل والخدمات اللوجستية وبقية القطاعات التنموية الأخرى وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "سار" الدكتور بشار بن خالد المالك خلال الزيارة الميدانية أن مشاركة القطار في مبادرة مستقبل الاستثمار تمثل فرصةً للتعريف بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه مشاريع النقل في المملكة، مؤكدًا أن "حلم الصحراء" يجسد نموذجًا رائدًا للشراكة بين "سار" والمستثمرين العالميين، في إطار إستراتيجية الشركة ووفق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وتطلعات رؤية السعودية 2030، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس التزام "سار" بتطوير حلول نقل نوعية تُسهم في تعزيز التجربة السياحية وجذب الاستثمارات، وتجسّد في الوقت ذاته مكانة المملكة المتنامية كمركز عالمي للسفر الفاخر وتجارب النقل المتميزة التي تجمع بين الرفاهية والهوية السعودية الأصيلة.
ويضم القطار 33 جناحًا فاخرًا، لتصل السعة الاستيعابية إلى 66 ضيفًا، ما يمنح تجربةً استثنائية تتميز بالخصوصية والفخامة، كما يحتوي القطار على عربتيّ مطعم تُقدّمان تجربة طهي راقية تشمل قائمتين للمأكولات — إحداهما للأطباق السعودية الأصيلة والعربية التقليدية، والأخرى لأطباق عالمية بلمسات إيطالية فنية — من إعداد أمهر الطهاة العالميين.
وتضم عربات القطار أيضًا صالة مجلس مميزة بطابع معماري فاخر، تتزين بلمساتٍ من الخشب المنحوت بعناية فائقة وألوانٍ مستوحاة من طبيعة الصحراء السعودية الخلابة، بالإضافة إلى تفاصيل ذهبية أنيقة تعكس عراقة التراث السعودي ودفئه. بتوقيع المعمارية والمصممة العالمية "ألين أسمر دامان"، مؤسسة شركة (Culture in Architecture)، يتمتع "حلم الصحراء" بتصميمات داخلية أنيقة تنسج حوارًا متناغمًا بين التراث السعودي الأصيل والحرفية الإيطالية الرفيعة.
ومن المقرر أن تنطلق أولى رحلات قطار "حلم الصحراء" في نهاية عام 2026م من العاصمة الرياض، لمسافة تمتد أكثر من 1,300 كيلومتر عبر شبكة قطار الشمال، مرورًا بعدد من أبرز الوجهات السياحية والطبيعية في المملكة. وستكون الرحلات لليلة واحدة أو ليلتين، ليحظى الضيوف بتجربة تجمع بين الاستكشاف، والثقافة، والرفاهية، والضيافة السعودية الأصيلة.
وتقدّم التجربة الفريدة التي يحملها "حلم الصحراء" مزيجًا من الفخامة والتجارب الاستثنائية، عبر جولات حصرية مختارة، وأنشطة ثقافية متنوعة، وخدمات مخصصة لكل ضيف، ليعيش الزائر رحلةً لا تُنسى تُبرز الجمال الطبيعي والعمق الثقافي للمملكة، وتُجسد ارتباط الإنسان بالأرض والتراث بروحٍ عصرية تليق بمكانة المملكة بين وجهات السفر الفاخرة حول العالم.