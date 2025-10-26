أول قطار فاخر من فئة الخمس نجوم في الشرق الأوسط.. "حلم الصحراء" يُعرض لأول مرة في الرياض غدًا

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "سار" الدكتور بشار بن خالد المالك خلال الزيارة الميدانية أن مشاركة القطار في مبادرة مستقبل الاستثمار تمثل فرصةً للتعريف بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه مشاريع النقل في المملكة، مؤكدًا أن "حلم الصحراء" يجسد نموذجًا رائدًا للشراكة بين "سار" والمستثمرين العالميين، في إطار إستراتيجية الشركة ووفق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وتطلعات رؤية السعودية 2030، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس التزام "سار" بتطوير حلول نقل نوعية تُسهم في تعزيز التجربة السياحية وجذب الاستثمارات، وتجسّد في الوقت ذاته مكانة المملكة المتنامية كمركز عالمي للسفر الفاخر وتجارب النقل المتميزة التي تجمع بين الرفاهية والهوية السعودية الأصيلة.