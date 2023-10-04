إغلاق منشأتين ورصد 80 مخالفة وتحرير 10 إنذارات.. حصيلة جولة أمانة "الشمالية" على الأسواق

وأوضحت أن الفرق الميدانية قامت بصيانة 508 أعمدة إنارة، ومعالجة 44.163 مترًا مربعًا من الكتابة المشوهة للجدران، وإصلاح 5.529 مترًا مربعًا من "الإنترلوك"، و2.730 مترًا طوليًا من البردورات، ومعالجة 571 مترًا مربعًا من الحفر والتشققات، و139 حاوية نظافة داخل الأحياء، وإزالة وتحسين 21 حاجزًا من الحواجز المختلفة، وإزالة 4 سيارات تالفة، ومعالجة 4.950 مترًا مربعًا من المستنقعات، وسفلتة مساحة 19.600 متر مربع، إضافة لتنفيذ أعمال الدهان للأرصفة والخطوط الأرضية بطول 3.337 مترًا طوليًا.