خلال يناير.. "هيئة تطوير محمية الملك سلمان" ترصد 189 مخالفة داخل المحميات

وأكدت الهيئة أن ذلك يأتي ضمن جهودها في حماية الغطاء النباتي والكائنات الفطرية والممتلكات العامة، والإسهام في تحقيق الاستدامة البيئية في نطاق المحميات، وتحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية السعودية 2030 بتحويل المملكة لوجهة سياحية ذات معايير بيئية عالمية.