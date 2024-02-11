خلال يناير.. "هيئة تطوير محمية الملك سلمان" ترصد 189 مخالفة داخل المحميات

ضبطت فرق الجوّالة التابعة لهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، خلال شهر يناير من العام الجاري؛ 189 مخالفة داخل نطاق المحميات، شملت "الدخول دون تصريح، والرعي دون تصريح، والإضرار بالغطاء النباتي".
وأوضحت الهيئة أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا لنظام البيئة.
وأكدت الهيئة أن ذلك يأتي ضمن جهودها في حماية الغطاء النباتي والكائنات الفطرية والممتلكات العامة، والإسهام في تحقيق الاستدامة البيئية في نطاق المحميات، وتحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية السعودية 2030 بتحويل المملكة لوجهة سياحية ذات معايير بيئية عالمية.
ودعت الجميع إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات، مؤكدة استمرارها في ضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.