السفير السعودي بالأرجنتين يشيد بجهود "الشؤون الإسلامية" في إيضاح رسالة ومنهج المملكة

نوه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الأرجنتين حسين بن محمد العسيري بالزيارة الرسمية التي قام بها وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الشيخ عواد بن سبتي العنزي لجمهورية الأرجنتين لرئاسة مجلس أمناء مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي التابع لوزارة الشؤون الإسلامية وتدشين عددٍ من البرامج العلمية والثقافية والاجتماعية للمركز، واللقاءات التي تمت مع المسؤولين بالحكومة الأرجنتينية.