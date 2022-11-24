السفير السعودي بالأرجنتين يشيد بجهود "الشؤون الإسلامية" في إيضاح رسالة ومنهج المملكة

نوه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الأرجنتين حسين بن محمد العسيري بالزيارة الرسمية التي قام بها وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الشيخ عواد بن سبتي العنزي لجمهورية الأرجنتين لرئاسة مجلس أمناء مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي التابع لوزارة الشؤون الإسلامية وتدشين عددٍ من البرامج العلمية والثقافية والاجتماعية للمركز، واللقاءات التي تمت مع المسؤولين بالحكومة الأرجنتينية.
وتفصيلاً، عبّر السفير "العسيري" عن تشرفه بالشيخ عواد العنزي وكيل وزارة الشؤون الإسلامية بزيارة مقر السفارة في بوينس آيرس، كما زار مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي .
وأشاد "العسيري" بالاجتماعات التي تمت مع مسؤولين من حكومة العاصمة الأرجنتينية الذين قدموا الدروع التذكارية وشكرهم لحكومة المملكة على ما يقدمه المركز من خدمات للمجتمع الأرجنتيني.
وعبّر "العسيري" عن سروره البالغ بالمشاركة في الاجتماع الذي عقد بين الشيخ عواد العنزي وكيل وزارة الشؤون الإسلامية وGuillermo Oliveri نائب وزير الخارجية لشؤون الأديان، موضحًا أن اللقاء استعرض ما يقدمه مركز الملك فهد من خدمات للمجتمع الأرجنتيني وسياسة المملكة فيما يخص احترام الأديان الأخرى.
جاء ذلك في سلسلة من التغريدات للسفير العسيري، عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر، والتي استعرض خلالها تفاصيل الزيارة التي قام بها وكيل وزارة الشؤون الإسلامية كأول مسؤول في الشؤون الإسلامية يزور الأرجنتين.